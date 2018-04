F1 Azerbaijan | Vettel | «Non siamo i favoriti | i dettagli faranno la differenza»

F1 Azerbaijan - Vettel : «Vedremo tre vetture a pari livello» : BAKU - Sebastian Vettel non conserva certo un bel ricordo del GP dell'Azerbaijan, visto che lo scorso anno questo circuito fu il teatro dello scontro con Hamilton. Il tedesco ai microfoni di Sky Sport è tornato invece a parlare del contatto in Cina con Max Verstappen: ' Ovviamente non volevo lottare in maniera pesante con lui in Cina perché non avevo nulla da guadagnare. Sostanzialmente ...

Gp Azerbaijan - Vettel : 'La differenza la faranno i dettagli' : Roma, 26 apr. , askanews, 'Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo'. ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Alle spalle quanto successo in Cina - a Baku ci sarà grande equilibrio” : Fino al pit stop del Gran Premio della Cina Sebastian Vettel era lanciato verso il terzo successo in altrettante gare in questa stagione. Da quel momento, invece, gliene sono successe di tutti i colori, chiudendo in un poco soddisfacente ottavo posto. La vetta della classifica generale è ancora nelle sue mani, ma l’incidente con Max Verstappen ha inciso parecchio sul finale della gara di Shanghai. Con l’olandese, tuttavia, è tutto ...