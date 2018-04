corrieredellosport

: F1 Azerbaijan, Magnussen: «La macchina è migliore di un anno fa» #formula1 #f1gp #F1 - 24oresport : F1 Azerbaijan, Magnussen: «La macchina è migliore di un anno fa» #formula1 #f1gp #F1 - f1_news24IT : F1 Azerbaijan, Magnussen: «Bello avere una buona macchina e lottare per i punti» - F1FansClub : FIA press conference schedule - Azerbaijan ????? Drivers present (Giovedì 26 Aprile,15:00 ora locale - 13:00 ora ital… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) BAKU - In conferenza stampa era presente anche Kevin, un'altra bella sorpresa di questo inizio di stagione: ' Abbiamo iniziato con unadopo un buon lavoro in inverno. Non ...