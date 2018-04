Eventi aziendali | perché sono importanti e come organizzarli

leggioggi

(Di giovedì 26 aprile 2018) Motivazioni e vantaggi dei partysempre più numerose le società che organizzano feste, e le occasionimolteplici: dal party dedicato a un collega prossimo al pensionamento a quello per celebrare un importante traguardo da parte dell’azienda, ma anche ricorrenze più canoniche,i tradizionali Christmas party per scambiarsi gli auguri di Natale.sempre più diffusi anche gliche hannofine principale il team building, ovvero la creazione di relazioni all’interno del team: ritirioutdoor e occasioni di incontro informali per rafforzare e migliorare il rapporto tra colleghi, oltre all’attaccamento verso l’azienda,tipici del mondo anglosassone ma stanno diventando sempre più comuni anche in Italia. Gli step per organizzare una perfetta festa aziendale Ogni dettaglio è importante e contribuisce al successo di un evento, ...