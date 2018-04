Evade un detenuto marocchino Caccia all' uomo a Sanremo

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018)- Undi 25 anni, Abdelhamid Salmane, accusato di tentato omicidio, a quanto pare per aver accoltellato quattro giovani italiani, è evaso stamani dall'ospedale di, dove era stato portato dalla polizia penitenziaria per un esame radiologico per sospetta turbercolosi. Stando a quanto fino ricostruito avrebbe dato uno spintone a uno degli agenti di servizio, divincolandosi e scappando con le manette ai polsi. Una fuga davvero rocambolesca ed ora lo stanno cercando decine di agenti e militari in tutta la città dei Fiori. La ricostruzione. Sono le 9.15, quando scatta l'allarme. Polizia e carabinieri vengono allertati dell'evasione. Il giovane si allontana verso corso Garibaldi e subito dopo viene avvistato in piazza Colombo, nel pieno centro cittadino, a due passi dal teatro Ariston. Scattano e ricerche."Come è possibile che la direzione consenta l'uscita ...