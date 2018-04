: 9 - Sime Vrsaljko ha ricevuto sia il primo (1:15) che il secondo cartellino giallo (9:09) più veloce di questa ediz… - OptaPaolo : 9 - Sime Vrsaljko ha ricevuto sia il primo (1:15) che il secondo cartellino giallo (9:09) più veloce di questa ediz… - InvictosSomos : Momento de la UEFA Europa League. - CaffinT : RT @ActuFoot_: Quelle sera la finale de l'Europa League ? -

Mille emozioni tra Arsenal e Atletico Madrid nell'delledi. Finisce 1-1 una parita intensa che sa di beffa per i Gunners, in superiorità numerica per 80' e in vantaggio per 21'.L'espulsione di Vrsaljko al 10' (seguita da quella di Simeone) lascia i 'colchoneros' in dieci. L'Arsenal passa al 61' con Lacazette ma poi concede il contropiede fatale a Griezmann all'82'. Nell'altra semifinale, successo 2-0 del Marsiglia di Rudi Garcia sul Salisburgo, che aveva eliminato la Lazio.(Di giovedì 26 aprile 2018)