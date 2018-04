Euro 2024 | la Turchia presenta la candidatura | in lizza anche la Germania

La Turchia si candida per Euro 2024 : Dopo la Germania, ecco la Turchia . Anche la Federcalcio turca, infatti, ha ufficialmente presentato a Nyon, presso la sede Uefa, la propria candida tura per gli Euro pei del 2024 . Il presidente della ...

La Germania si candida per Euro 2024 : La Federcalcio tedesca , DFB, ha ufficialmente presentato la propria candida tura per l'organizzazione degli Euro pei del 2024 . A consegnare alla Uefa il dossier di 1600 pagine alla Uefa, il presidente ...

Softball - le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far crescere il movimento per Parigi 2024 : La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed ...