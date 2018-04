Estate in bicicletta | dall’Emilia Romagna all’Alto Adige i soggiorni a misura di ciclisti

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) È la città di Marco Pantani e della Nove Colli. La località marinara in cui andare inè uno stile di vita consolidato e una passione, che attrae sempre più amanti delle due ruote tra i percorsi che dalle ampie spiagge rincorrono la pianura, per salire su morbide colline e ammirare il mare d. Cesenatico (FC) è amore per i pedali. E i Ricci Hotels, che da sempre fanno dellaun culto quotidiano, accolgono i cicloturisti con attenzioni e servizi specializzati. Già dal mattino, itrovano a colazione un menu energetico, a base di prodotti locali. Hanno a disposizione mappe e consigli per scegliere i percorsi che preferiscono, un garage per la bici e una piccola officina attrezzata per eventuali interventi. Ogni giorno vengono lavati gratuitamente gli indumenti sportivi. Un meccanico è a disposizione per riparare lain caso di necessità. ...