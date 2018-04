eSport ai giochi olimpici di Parigi 2024 | gli organizzatori valutano di inserirli tra le

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018) Le manifestazioniattraggono sempre più spettatori con il passare degli anni, e le pressioni per far diventare gli sport elettronici una disciplina olimpica ufficiale si sono sempre dovuti arrendere al duro rifiuto del comitato olimpico. Almeno, fino ad ora. Una buona notizia arriva dalle pagine della BBC, che racconta come il comitato olimpico che sta organizzando idistia seriamente valutando l'introduzione deglitra le proprie discipline dimostrative.Ogni edizione infatti accoglie una manciata di sport dimostrativi, quelli "invitati speciali" dal comitato che partecipano alle Olimpiadi ma che non sono considerati come discipline ufficiali dei. "Non sarà possibile che vengano inseriti tra gli sport ufficiali", ha affermato Leopold Chung, segretario generale della Internationals Federation, "ma esiste l'ipotesi che glisiano ...