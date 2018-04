: Esplode raffineria Wisconsin: 11 feriti - NotizieIN : Esplode raffineria Wisconsin: 11 feriti -

Una esplosione in unain, vicino al confine con il Minnesota, ha causato almeno 11. Lo riferiscono i vigili del fuoco. L'agenzia per le emergenze della Contea di Douglas ha diramato un ordine di evacuazione nel raggio di 5 chilometri a causa del fumo. Altre stime parlano di almeno venti persone coinvolte nell'incidente. Non ci sarebbero morti.(Di giovedì 26 aprile 2018)