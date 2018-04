Ergastolo per Peter Madsen | inventore del sottomarino Nautilus | uccise la giornalista Kim

Peter Madsen uccise e fece a pezzi Kim Wall/ Danimarca - Ergastolo per l'ingegnere : le strane ricerche sul web : Peter Madsen, ergastolo a inventore del sottomarino Nautilus: uccise e tagliò a pezzi la giornalista Kim Wall. "Crimine bestiale, merita reclusione a vita", ha deliberato la Corte danese.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:40:00 GMT)

INDIA - GURU STUPRATORE/ Bapu Asaram condannato all'Ergastolo per violenza sessuale su una 16enne : Uno dei GURU induisti più noti al mondo, con centri di spiritualità in molte nazioni, è stato condannato all'ergastolo per lo stupro di una giovane 16enne, episodio accaduto 5 anni fa(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Danimarca - Ergastolo per omicidio Wall : 14.46 L'inventore danese Peter Madsen è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato e la violenza sessuale della giornalista svedese Kim Wall, uccisa sul sottomarino creato da 47enne, dove era salita per intervistarlo. Madsen ha ammesso di aver fatto a pezzi il corpo della 30enne e di aver gettato i resti nelle acque al largo di Copenhagen, ma ha anche affermato che il decesso sia stato accidentale. Secondo la procura,invece ...

Chiuso il caso Macchi : Ergastolo per Binda a 31 anni dal delitto : Un cold case lungo 31 anni, un processo durato 12 mesi, un'attesa infinita per una madre che si è vista massacrare la figlia di 20 anni. Per la Corte d'assise di Varese, l'assassino di Lidia Macchi è ...

