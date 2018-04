Epilessia mioclonica progressiva | la malattia del piccolo Alfie Evans

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Sta facendo discutere, in tutto il mondo, il caso del, 23 mesi, colpito da unadefinita misteriosa o sconosciuta. La storia del, nato a maggio 2016, è subito stata paragonata a quella di Charlie Gard, il bimbo inglese per il quale si erano mobilitati politici e difensori della vita ad ogni costo.non parla, non si lamenta, ma attorno a lui ruotano sofferenze, attese e speranze, specie dei suoi genitori Kate James e Tom. Ma di cosa soffre? Di una patologia neurodegenerativa rara, nota come; caratterizzata dalla comparsa di crisi convulsive sem pre più peggiorative, e da mioclono, brevi e involontarie contrazioni di un muscolo o di un gruppo di muscoli, spesso stimolati dal movimento, da luci lampeggianti, da certi suoni o da stress.La diagnosi si basa sulla storia familiare del paziente, sul quadro ...