Entrato in funzione SuperKEKB | l’acceleratore di particelle a più alta luminosità al mondo

(Di giovedì 26 aprile 2018) Partite le prime collisioni tra elettroni e antielettroni nel, progettato per diventaredia piùal. Il 25 aprile nel Laboratorio KEK, a Tsukuba, in Giappone, ènel vivo l’esperimento Belle II, frutto di una vasta collaborazione internazionale (750 fisici e ingegneri provenienti da 25 paesi), al quale partecipa anche l’Università di Pisa. L’obiettivo degli scienziati è chiarire alcuni misteri ancora aperti che riguardano ad esempio l’asimmetria tra materia e antimateria, la materia oscura o le onde gravitazionali esplorando i territori della fisica oltre il Modello Standard. La ricerca si baserà sulla misura di altissima precisione di decadimenti rari dielementari, come i quark beauty, i quark charm e i leptoni tau. Un gruppo di fisici di Belle II nella stanza di controllo dell’esperimento ...