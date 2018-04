ENI avvia la seconda unità di produzione di Zohr : ENI viaggia in rialzo a Piazza Affari. Il gruppo del cane a sei zampe mostra un guadagno dello 0,85%, mentre ha annunciato di avere avvia to la seconda unità di produzione , T-1, del progetto Zohr , ...

MENIngite - caso in una scuola di Verona/ Studentessa ricoverata : avviata la profilassi : Una Studentessa dell'istituto tecnico di Lorgna-Pindemonte (Verona) di corso Cavour, è stata ricoverata all'ospedale per Meningite da meningococco. Per fortuna è fuori pericolo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:54:00 GMT)