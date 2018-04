Emergenza in Israele | 9 morti in un’inondazione improvvisa | si cerca disperso

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nove giovani israeliani sonodopo essere stati trascinati via da un’inondazioneche li ha travolti Nahal Tzafit, una zona di escursioni vicino al Mar Morto. I soccorritori hanno recuperato altri 13 ragazzi sani e salvi e due con ferite lievi mentre sono ancora alla ridi un. Il gruppo di 18enni faceva parte di un programma preparatorio al servizio di leva, obbligatorio inper uomini e donne rispettivamente per tre e due anni. Come riferisce la stampa israeliana, tra le vittime ci sono otto donne e un uomo, tutti della Bnei Zion Academy di Tel Aviv. I ragazzi sono stati sorpresi dalla violenza delle acque, risultato delle forti piogge che gia’ mercoledi’ avevano causato due, un 17enne nel deserto del Negev e una ragazza palestinese in Cisgiordania. Commozione e’ stata pespressa dal presidente israeliano, Reuven Rivlin, ...