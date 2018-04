El Shaarawy | con Liverpool serve impresa

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Nainggolan torna dal primo minuto - Perotti ed El Shaarawy con Dzeko : Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal ...

Roma - El Shaarawy : 'Contro il Barcellona senza nulla da perdere' : 'Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona , ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo ...

Roma - El Shaarawy : “nulla da perdere con il Barcellona” : “Sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Barcellona al Camp Nou, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo provare a mostrare il nostro gioco, lavorare duro e capitalizzare ogni occasione che avremo. Dobbiamo tenere in considerazione che si giocherà sui 180' minuti. Dovremmo cercare di ottenere un buon risultato, ricordandoci che abbiamo la gara di ritorno in casa”. Lo ha dichiarato al sito della Uefa Stephan El Shaarawy, ...