Ecco l’ammasso cosmico più grande mai visto | è quattro volte la Via Lattea

(Di giovedì 26 aprile 2018) Riuscite a immaginare lazza della Via? Se sì pensate che è stato scoperto piùoggettomai: occupa un’area estesaquella della nostra galassia. Ha sorpreso gli astronomi di tutto il mondo l’ammasso di galassie SPT2349-56, non solo per le sue dimensioni, ma perché si è formato quando l’universo era ancora giovanissimo appena 1,4 miliardi di anni. Descritto in due articoli pubblicati sulle riviste Nature e The Astrophysical Journal. La sua formazione è stata osservata dal gruppo di Tim Miller, dell’Università americana di Yale, che ha pubblicato su Nature, e dal gruppo di Iván Oteo, dell’Università scozzese di Edimburgo, che ha pubblicato sull’Astrophysical Journal. I telescopi che hanno permesso di sbirciare nel passato dell’universo sono il Polo Sud, in Antartide e i radiotelescopi Alma (Atacama large millimeter/submillimeter ...