Ecco i droni ‘antizanzara’ | rilasciano esemplari sterili 

(Di giovedì 26 aprile 2018) Con l’arrivo della bella stagione, torna l’incubo zanzare: in futuro il prossimo alleato dell’uomo per combattere questi animali portatrici di malattie è un drone, in grado di rilasciare grandi quantità di maschi sterili degli insetti in poco tempo. A mettere a punto la tecnica e a provarla con successo è stata l’Aiea, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’energia atomica, che ha descritto gli ultimi test in un comunicato. La Sterile Insect Technique (SIT) è una forma di controllo che usa le radiazioni per rendere sterili glimaschi delle zanzare, che una volta rilasciati nell’ambiente si accoppiano con le femmine senza produrre prole e portando quindi a un declino della popolazione nel tempo. “Il meccanismo di rilascio delle zanzare è sempre stato un collo di bottiglia nell’applicazione della Sit – spiega Jeremy ...