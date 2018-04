“È troppo grassa” Nadia Rinaldi esclusa così | lo ha deciso Mediaset Povera ex

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 aprile 2018) L’Isola dei Famosi è finita da poco, ma essendo cominciato subito il nuovo Grande Fratello di Barbara D’Urso sembra passata una vita da quando Alessia Marcuzzi annunciava il vincitore dell’edizione più chiacchierata della storia del reality. Alla fine ha trionfato Nino Formicola. Seconda Bianca Atzei, terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. I protagonisti dell’Isola, tuttavia, continuano a far parlare di loro grazie alle ospitate nei salotti tv più seguiti e, come riporta Tv Blog, li vedremo presto nella puntata speciale di Caduta libera, il game show preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il programma è da poco tornato con la sesta edizione e si prepara a festeggiare la 500esima puntata. Il pubblico adora quello che molti conoscono come ‘il gioco delle botole’. Il format è divertente e poi c’è ...