E se vi pagassero per andare al lavoro in bicicletta?

(Di giovedì 26 aprile 2018) Se vi dicessero che andando alino a piedi avreste degli sconti e delle promozoni lo fareste con più piacere? Già si sa chein ufficio senza spostare l’automobile implica un risparmio in termini di anidrida carbonica pari a 130 g/km e un risparmio economico di 0,20 € per ogni chilometro percorso, ma adesso l’incentivo può essere ulteriore: con l’app Jojob Bici e Piedi, certificando le tratte casa-fatte senza macchina, i dipendenti possono maturare dei punti, le cosiddette «Foglie Oro», per accedere a centinaia di agevolazioni varie, che possono essere sconti per gli impianti sciistici o per l’ingresso ai parchi divertimento, come convenzioni in hotel e ristoranti (nella gallery, anche altre app che «monetizzano» l’uso della). LEGGI ANCHEPib, arriva il Prodotto Interno Bici Insomma, un altro buon motivo per ...