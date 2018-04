huffingtonpost

È morto a Venezia Pietro Marzotto, aveva 80 anni - Corriere : È morto a Venezia Pietro Marzotto, aveva 80 anni - HuffPostItalia : È morto Pietro Marzotto, trasformò l'azienda di famiglia in una multinazionale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Èl'imprenditore, all'età di 80 anni.si è spento all'ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed era stato ricoverato per complicazioni cardiache.Figlio del conte Gaetano, ultimo di sette fratelli, aveva guidato il gruppo tessile di Valdagno per 16 anni e aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria., il più giovane dei figli di Gaetano, era entrato nellail primo gennaio 1968 portandola a diventare una.A lui si deve l'intuizione di diversificare le attività del gruppo di, dal tessile alla confezione.si laurea in Giurisprudenza a Milano, svolgendo nello stesso tempo un periodo di apprendistato come semplice operaio negli stabilimenti di Mortara e Valdagno. Nel 1971 diventa direttore delle attività tessili ...