È disabile ma per avere un sostegno gli chiedono un test che non potrà mai fare

disabile licenziato - colleghi in sciopero : LONGARONE , Belluno, Uno sciopero corale, con presidio. «Hanno partecipato tutti, operai e impiegati», la spiega così Luca Zuccolotto della locale Fiomm Cgil. «D'altra parte - afferma Matteo Caregnato ...

Genova - l’odissea di una madre per avere un parcheggio per il figlio disabile : Genova, l’odissea di una madre per avere un parcheggio per il figlio disabile Le Iene si occupano di un caso in cui burocrazia e buon senso non vanno di pari passo. Continua a leggere

Avellino : truffa una disabile per mezzo milione - fermata alle Poste : Ha tentato di mettere a segno una truffa da 150mila euro alle Poste centrali di Avellino ma è stata smascherata dalla polizia. In trappola è finita una donna di 53 anni, pregiudicata, di origini ...

Milano - stupro di gruppo con video a ragazza disabile : condanna a sette anni per un ventenne : Avevano stuprato in gruppo in più occasioni una ragazza con problemi psicologici e lievemente disabile e poi, per due volte, avevano filmato e condiviso quelle violenze sulla loro chat. Per questo oggi un ventenne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere dal gup Natalia Imarisio. Le accuse erano di violenza sessuale aggravata e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Per i suoi complici, sette minorenni all’epoca dei ...

“L’ ha ammazzata!”. Poi gira l’arma verso se stesso. Una tragedia assurda che ha per protagonista un uomo di 73 anni e la figlia disabile. Il motivo alla base : un vergogna per il Paese : Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con una pistola e poi si è sparato alla testa e ora versa in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Mendola, nel Forlivese, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola e il personale del 118. Una tragedia assurda che pare affondi le sue radici nelle difficoltà economiche della famiglia. Si chiamava ...

Forlì - pensionato uccide figlia disabile poi si spara/ Ultime notizie : 73enne in condizioni disperate : Forlì, pensionato uccide figlia disabile poi si spara: Ultime notizie, cure troppo costose? E’ successo questa mattina attorno alle 8:30 nel comune di Meldola sull’Appenino forlivese(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Palermo - udienza sulle scale per disabile : Manca il personale autorizzato per fare funzionare il montascale e un disabile costretto sulla sedia a rotelle non può raggiungere l'aula di udienza. Alla fine, è il giudice a raggiungere il portatore ...

Manca personale per aiutare disabile - udienza sulle scale a Palermo : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Manca il personale autorizzato per fare funzionare il montascale e un disabile costretto sulla sedia a rotelle non può raggiungere l’aula di udienza. Alla fine, è il giudice a raggiungere il portatore di handicap e a celebrare l’udienza sulla scale. E’ accaduto questa mattina in un ufficio distaccato del tribunale di Palermo, in via Donizetti, dove un disabile si è presentato in udienza per ...

Palermo : manca personale per aiutare disabile e giudice celebra udienza sulle scale (2) : (AdnKronos) - "Trovo scandaloso che in un ufficio del tribunale di Palermo venga negato di fatto l'accesso ai portatori di handicap e che ci si debba affidare alla buona volontà dei giudici che si deve sostituire alle gravissime carenze istituzionali". Bisagna ha annunciato che scriverà al President

Catania - ferì un alunno disabile - chiesto il giudizio per una prof : chiesto dal pm Michela Maresca del Tribunale di Catania il rinvio a giudizio per una donna catanese. Una vicenda dai contorni ancora oscuri che parte da Gravina. Riguarda un caso di presunto ...

Per il Prof di Avellino sospeso dopo molestie su una 16enne una precedente accusa di abusi su un'alunna disabile : La molestia si sarebbe consumata a scuola, in aula, durante l'ora di lezione. Mentre la aiutava nelle attività di laboratorio, il Professore le avrebbe toccato il seno, una coscia, il sedere. L'insegnante del liceo artistico "Paolo Anania De Luca" di Avellino, accusato di violenza e stalking, sospeso dal servizio e agli arresti domiciliari dopo la denuncia di una studentessa dell'istituto, pedinata e palpeggiata sul bus che prendeva per ...

Prof disabile legata a una sedia e presa a calci : shock in una scuola superiore : I fatti risalgono a un mese fa, ma solo oggi ne viene data notizia sui quotidiani locali. Nella classe prima di una scuola superiore di Alessandria alcuni studenti hanno legato con lo scotch alla...