DS - Con la X E-TENSE immagina l' auto del 2035

Lance Armstrong ha patteggiato Con il governo statunitense : Pagherà 5 milioni di dollari, invece che 100, per avere usato sostanze dopanti mentre correva per lo sponsor US Postal Service The post Lance Armstrong ha patteggiato con il governo statunitense appeared first on Il Post.

LA PROMESSA DELL'ASSASSINO/ Su Iris il film Con Viggo Mortensen (oggi - 18 aprile 2018) : La PROMESSA DELL'ASSASSINO, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, alla regia David Cronenberg. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:40:00 GMT)

DS X E-Tense - Primo teaser della Concept per il 2035 : Anno domini 2035. questo l'orizzonte temporale della DS X E-Tense, una nuova concept che il marchio francese ha appena annunciato mostrando un breve video teaser. Per il momento non sono state ufficializzate informazioni dettagliate ma non è da escludere un possibile debutto durante il prossimo Salone di Pechino in programma dal 25 aprile al 4 maggio. Doppia anima. Nel filmato diramato dalla Casa transalpina è possibile vedere due diverse ...

L’avvocato statunitense David Buckel - famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay - è morto dopo essersi dato fuoco per protestare Contro l’inquinamento nel mondo : L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto sabato 14 aprile dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento nel mondo. I suoi resti carbonizzati sono stati trovati sabato mattina da alcuni The post L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento ...

Nasce EstenseTv - spazio alle videonews e ai Contributi dei lettori : ... se lo vorranno, potranno inviare alla redazione video di brani musicali registrati in studio o dal vivo, brevi lezioni o tutorial, estratti di spettacoli o di esibizioni nei locali e qualunque altro ...

Israele - ONG statunitense Contro Netanyahu : 'Lo denunceremo' Video : Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte #ong sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica è considerato come uno ...

Israele - ONG statunitense Contro Netanyahu : 'Lo denunceremo' : Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte ONG sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica è considerato come uno ...

SOLDATO JANE/ Su Cielo il film Con Demi Moore e Viggo Montenser (oggi - 3 aprile 2018) : SOLDATO JANE, il film in onda su Cielo oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Demi Moore, Viggo Mortensen e Anne Bancroft, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:58:00 GMT)

GALLERIE D'ARTE MODERNA - Giovedì 5 aprile alle 17 primo inContro in sala Estense - piazza Municipio 14 - : Arte e psiche tra Previati e Boccioni", con tre focus nel mese di aprile che si addentreranno nelle relazioni tra scienza e arte, per voce del neuroscienziato cognitivo Vittorio Gallese , tra gli ...

La taiwanese FoxConn ha acquisito la statunitense Belkin - Con Linksys e Wemo - per 866 milioni di dollari : Un’azienda controllata di Foxconn, il più grande produttore di dispositivi elettronici al mondo a partire dagli iPhone, ha acquisito Belkin, famosa società statunitense di elettronica che a sua volta controlla i marchi Linksys e Wemo. Secondo il Financial Times, Foxconn The post La taiwanese Foxconn ha acquisito la statunitense Belkin, con Linksys e Wemo, per 866 milioni di dollari appeared first on Il Post.

Il "guerrafondaio" statunitense Bolton fautore della linea dura Contro Venezuela e Cuba : la più grande struttura diplomatica iraniana nel mondo è a Caracas, in Venezuela... Riciclano i loro soldi attraverso le banche in Venezuela'. Bolton ha anche esortato a imporre sanzioni più severe ...

Spara Contro una coppia di studenti in un liceo statunitense : morto l'assalitore : Ancora una Sparatoria in una scuola statunitese: teatro dell'ennesima tragedia la Great Mills high school nello Stato nordamericano del Maryland. Da una prima ricostruzione uno...

L’Italia degli estremi - ecco il Report ISPRA : nel 2017 alternanza di siccità e intense precipitazioni - diminuisCono le emissioni : Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) ha registrato, a novembre 2017, una concentrazione media globale di CO2 atmosferica pari a 405,14 parti per milione (ppm); 400 ppm solo a giugno 2017. Un valore senza precedenti negli ultimi 800.000 anni. La temperatura media annuale globale, nel 2016, ha invece segnato un anomalo aumento di 1,31 °C sulla terraferma (+1,35 in Italia), raggiungendo un nuovo record per il terzo anno ...

LA PROMESSA DELL'ASSASSINO/ Su Iris il film Con Viggo Mortensen (oggi - 14 marzo 2018) : La PROMESSA DELL'ASSASSINO, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel, alla regia David Cronenberg. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:40:00 GMT)