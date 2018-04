Draghi tiene fermi i tassi Fiduciosi su inflazione

ilgiornale

: RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'La crescita dell'Ue è più moderata, ma tiene' #mariodraghi - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'La crescita dell'Ue è più moderata, ma tiene' #mariodraghi - pcexpander : Draghi,crescita Ue più moderata ma tiene #pcexpander #notizie #news - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'La crescita dell'Ue è più moderata, ma tiene' #mariodraghi -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il direttivo della Bce ha deciso di lascare invariati id'interesse principali. La Banca centrale europea, dicono dall'Eurotower, "continua ad aspettarsi che ichiave resteranno agli attuali livelli per un prolungato periodo di tempo e .ben oltre l'orizzonte della fine del programma di acquisti".Il "refi", il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi - cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte - rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%Invariata anche la forward guidance, le indicazioni strategiche per il futuro, indicate lo scorso 8 marzo. L'istituto conferma la decisione dello scorso ottobre, con la quale ha dimezzato il Quantitative easyng, il programma mensile di acquisti, avviato nel marzo del 2015, portandolo da 60 a 30 miliardi, a partire da gennaio. E ...