Draghi non frena le Borse | Ftse Mib in pole sopra 24mila punti

Troppe intercezze sulla crescita - Draghi e la Bce non discutono la futura politica monetaria : Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easing dopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...

Governo Lega-M5S - Cottarelli : “Un’alleanza che non farebbe salire lo spread - mercati narcotizzati da Draghi” : Un Governo a trazione Lega-M5S non avrebbe alcun impatto sui titoli di debito dello Stato italiano. Parola di Carlo Cottarelli. L’ex mr. spending review ne ha parlato all’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: “I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c’è crescita. Finché c’è crescita ai mercati va bene”, ha detto. Per poi aggiungere che secondo lui il problema ...

FINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati : Draghi ha dato qualche indicazione sul futuro della politica monetaria Bce. Nessuno sembra potersi permettere un dietrofront delle Banche centrali.

"Sono tempi difficili - il populismo non oscuri l'orizzonte". Tra timori e fiducia Draghi chiede più integrazione : Il populismo non ha trionfato, ma i partiti che esprimono questa dimensione hanno vissuto una fase di "ascesa" e questo "non deve gettare un'ombra sul modo in cui guardiamo al futuro". Mario Draghi interviene al premio Generation euro, a Francoforte, e pur senza citare il caso Orban in Ungheria o le vicende italiane, esprime un concetto chiarissimo: l'Europa ha di fronte sfide sovranazionali "a cui non si può rispondere a livello ...

Draghi - impatto dazi Cina-Usa non forte : Quanto allo scenario europeo, Draghi ha ribadito che una maggiore integrazione supporta la Ue nell'affrontare le sfide in economia dal momento che l'Europa non può risolvere i problemi solo a livello ...

Draghi : volatilità mercati non particolare fonte di preoccupazione per Bce : Il calo che ha interessato i mercati azionari dall'inizio dell'anno non ha avuto ripercussioni sulle condizioni finanziarie dell'Eurozona. E' quanto ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

L'opinione di Carlo Cottarelli : «Non puntiamo più sugli aiuti di Draghi» : Una stretta fiscale di quasi due punti e mezzo di Pil non poteva non pesare sull'economia. II calo del Pil nel primo semestre 2012 proseguì però allo stesso ritmo del semestre precedente, nonostante ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Draghi ottimista sulla ripresa economica. Constancio non si sbilancia sull'Italia : ... "restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine", anche se ci sono ancora "incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia". "Una politica ...

I dazi non fermano la crescita "Il Pil mondiale resterà stabile" Draghi : merito dei mercati emergenti : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Pensioni - Draghi contro Salvini : la Fornero non si tocca : Certo è che lo scontro di punti di vista riporta all'eterno conflitto tra la supremazia dell'economia , e dunque del rispetto dell'equilibrio economico, e quella della politica. Il destino dei ...

Altolà di Draghi a Di Maio-Salvini Un danno abolire la Fornero Troppi anziani. Il bilancio non tiene : Un doppio Altolà sulle pensioni a M5S e Lega. Dopo che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che in Italia nonostante le varie riforme varate a partire dagli anni '90, legge Fornero compresa, la spesa pensionistica italiana resta elevata ("nel 2045 raggiungerà il 20,3% del Pil", stima più alta del 16% previsto dal Tesoro), anche la Banca Centrale Europea Segui su affaritaliani.it

"Pazienti - persistenti - prudenti". Mario Draghi assicura - avanti con il Qe finché l'inflazione non è a posto : La politica monetaria rimarrà "paziente, persistente e prudente". Non è momento di scossoni per la politica monetaria, secondo Mario Draghi. In un convegno a Francoforte, il presidente della Bce si mostra più fiducioso del passato sulle prospettive dell'inflazione che "procede nella giusta direzione, ma restano rischi e incertezze". Per questo "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente per ...