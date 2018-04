Draghi | economia solida ma serve forte stimolo monetario

Draghi economia in ripresa - ma attenzione ai rischi : Positivo il quadro macroeconomico della zona euro dipinto dal governatore della Bce , Mario Draghi , al Consiglio europeo di Bruxelles. La ripresa , basata sui consumi , continua senza modifiche mentre ...

BCE - Draghi : l'economia cresce mentre l'inflazione rimane contenuta : "Le ultime informazioni confermano un forte e ampio slancio del l'economia dell'area euro, che ora è prevista espandersi in misura maggiore rispetto a quanto atteso precedentemente", ha osservato ...

BCE : Draghi chiede ulteriori riforme strutturali per l'economia : Il numero uno della Bce Mario Draghi ha chiesto ancora una volta un maggiore impegno dei Paesi membri nell'implementazione delle riforme strutturali dell'Eurozona. Ha inoltre sottolineato la necessità ...

Draghi all'Europarlamento : economia continua a espandersi in modo robusto : Inflazione ancora non convince però, necessario un aggiustamento al rialzo. Ascoltato in Commissione anche Luis De Guindos, successore di Vitor Constancio alla Vice presidenza della Banca Centrale Europea