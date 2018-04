Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot Box! Cosa accadrà su FUT?

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia Dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...