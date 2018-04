Dopo le voci del siluramento Cecilia Strada lascia Emergency

Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo insieme Dopo le voci di crisi per Federica Pellegrini : MILANO ? Qualche giorno fa, come riportato da Leggo.it si era parlato di una piccola crisi fra Filippo Magnini e Giorgia Palmas per via dell?ingombrante presenza dell?ex del...

Dopo le voci di crisi - la Hunziker fa una dedica romantica al marito : "Ti amo" : Sono giorni che non si parla d'altro che della presunta 'aria di crisi' tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Il settimanale Nuovo , infatti, aveva lanciato un'indiscrezione secondo la ...

“Si sono detti addio”. Aldo - Giovanni e Giacomo : Dopo una marea di voci - la verità. Da tempo spariti dalle scene - i tre comici hanno dato parecchio da pensare in questi mesi. Ma adesso è tutto chiaro : “Ecco cosa è successo tra noi” : È un po’ di tempo che Aldo, Giovanni e Giacomo sono spariti dalle scene. Anzi, è un bel po’ di tempo in verità. Per questo motivo, già l’estate scorsa, si era fatta avanti con insistenza la voce che gli attori e comici avessero litigato pesantemente e che, di conseguenza, il noto trio fosse a un passo dall’addio. Oggi, mesi dopo, tutta la verità raccontata da Giovanni. Era stata Novella 2000 a lanciare la bomba ad ...

“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io”. Furia Federica Panicucci. Dopo le voci delle ultime ore - è la conduttrice stessa a intervenire con un lungo post sui social rivelando la verità. La scelta di Mediaset : “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da ...

Blake Lively e Ryan Reynolds : più uniti che mai alla prima uscita pubblica Dopo le voci sulla crisi : dopo Channig Tatum e Jenna Dewan, non saremmo sopravvissuti a un’altra separazione di una coppia inossidabile di Hollywood, ma per fortuna Ryan Reynolds e Blake Lively sono ancora affiatatissimi! E a dimostrarlo ci sono anche le prove fotografiche, quelle scattate alla première del film “A Quiet Place”, che mostrano i due attori tutti sorrisi e super affettuosi mentre camminano insieme sul red carpet. Embed from Getty ...

Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci Dopo l’addio di Capello a Suning : Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci dopo l’addio di Capello a Suning Terremoto ai vertici tecnico-dirigenziali dell’Inter? Più che una domanda, questa può essere una constatazione su quello che si sta scrivendo e dicendo in queste ore. Sembra che il plenipotenziario Walter Sabatini stia per rompere il suo contratto con Suning: dunque con l’Inter e pure […]

“Mi ha telefonato in lacrime”. Isola dei famosi nel caos. Dopo voci - gossip e illazioni - la ‘confessione’ della naufraga arriva in diretta tv : Dopo l’ennesimo cambio di palinsesto questa sera andrà in onda la nona puntata dell’Isola dei famosi. Durante la serata saranno affrontati diversi temi. Tra questi Rosa e Elena, che nell”’Isola che Non C’è” si sono scatenate a parlare malissimo di Alessia Mancini, nettamente la concorrente più criticata di questa edizione. Si parlerà anche di Francesca Cipriani e dei suoi continui malori, del ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia Dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

Sentito Benedetta Parodi? Domenica In : Dopo le voci sull’addio - la verità. È proprio la conduttrice a rompere il silenzio in puntata : La settimana scorsa è cominciata con un’indiscrezione che dava per certa l’uscita di Benedetta Parodi da Domenica In. Stando a quanto pubblicato dal Corriere della Sera, la sorella di Cristina avrebbe lasciato il programma dopo la puntata del 4 marzo: “Si è parlato di dissapori tra le due – si legge sul Corsera – analizzando musi lunghi (di Benedetta) e uscite di scena anticipate dallo studio (sempre di Benedetta, anche ...

Andreas Muller torna ad Amici 17?/ Dopo l'addio e le polemiche girano voci sul possibile rientro nel cast : Andreas Muller, ritorno ad Amici 17: il ballerino vincitore della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi tornerà ad esibirsi tra i professionisti. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:09:00 GMT)

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi Dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...