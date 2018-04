Dopo 5 giorni da incubo | il cane Stellina torna a casa

Oliver parla della la notte Dopo Real-Juventus "Sono stati giorni difficili ma..." : Il rigore fischiato contro la Juventus, e che ha sancito la sconfitta contro il Real Madrid, non ha intaccato il prestigio e la fama dell'arbitro inglese Michael Oliver. Ora la Football Association lo ha designato per la finale di FA Cup. Occasione in cui l'arbitro ha potuto chiarire quanto successo al Bernabeu."giorni strani""Ho vissuto giorni strani - ha raccontato Oliver al sito ufficiale della Federcalcio inglese - ma sono felice che tante ...

Armenia - Dopo giorni di proteste si dimette il primo ministro : Armenia, dopo giorni di proteste si dimette il primo ministro Nel 2015 aveva superato il limite dei due mandati come presidente, così aveva indetto un referendum per istituire una repubblica parlamentare e farsi rieleggere Continua a leggere

Armenia - Dopo giorni di proteste si dimette il primo ministro : I rapporti con la Russia La crisi armena, al di là di una vittoria per la democrazia, rappresenta anche un simbolico allontanamento dalla Russia, alla quale è sempre stata vicina anche dopo la fine ...

Malasanità : per il pronto soccorso era mal di schiena - morta Dopo due giorni Video : Gli episodi di malasanita' nel nostro Paese purtroppo non tendono a diminuire e così questa volta a rimetterci è stata una donna di Roma, Daniela Sabbatini. La signora Sabbatini poteva salvarsi, aveva dolori ai reni e alla gamba sinistra, ma a causa a un errore di valutazione in due diverse occasioni è morta dopo due giorni. Il calvario della donna Il tutto è cominciato il 18 marzo, la donna ha cominciato ad avvertire lievi fastidi ai reni e poi ...

“Mamma vado a una festa”. Poi il dramma a soli 15 anni. Solare e sempre allegra - si accascia di colpo senza vita. Solo Dopo giorni la scoperta dietro quella morte assurda : il grido di rabbia dei genitori : Una festa per organizzata per rivedere gli amici di vecchia data, quelli che a causa di un trasferimento non aveva più potuto incrociare tutti i giorni come era stata abituata a fare in passato. E che però è finita in maniera tragica e inspiegabile, con una morte che fa gridare di rabbia e dolore una famiglia e che ha spinto i genitori di questa sfortunata ragazza a lanciare un appello disperato, invitando i suoi coetanei alla massima ...

Scompare Dopo l’esame di guida - Sabrina ritrovata Dopo 13 giorni : La 18enne Sabrina Ye trovava dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Fidenza. Poco prima si era fatta viva con un parente della zona.Continua a leggere

Frosinone - pranzo di Pasquetta senza pagare il conto di 350 euro : ma Dopo 20 giorni lo pizzicano : In dieci hanno pranzato in un ristorante del frusinate, ma si sono poi allontanati senza pagare il conto da 350 euro: la ristoratrice si è rivolta ai carabinieri della stazione di S. Elia Fiumerapido ...

Grande Fratello - la prima volta Dopo nemmeno tre giorni : Lucia Orlando e Filippo Contri beccati sotto le lenzuola : Di giorno sorrisi e abbracci, di notte sotto le lenzuola... Al Grande Fratello dopo tre giorni scarsi arriva il primo bacio dell'edizione numero 15 del reality di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso .

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. Demolito anche dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

Crollo delle palazzina - il ferito muore Dopo 18 giorni di agonia : Non ce l'ha fatta: le ustioni sul suo corpo erano tropoo estese. dopo 18 giorni di agonia è morto all'ospedale Niguarda, Saverio Sidella, 45 anni, il sergente maggiore dell'esercito colpito in pieno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 aprile : Dopo 44 giorni in freezer - si scioglie il Pd : il No ai 5Stelle è già diventato Ni : Casellati favorita, oggi il Quirinale dà le carte A un mese e mezzo dal voto arriva l’esploratore: la presidente del Senato sarebbe la soluzione per avviare la partita (che può durare tutto maggio) di Fabrizio d’Esposito Chi muore si rivede di Marco Travaglio Toh, chi si rivede: il Pd. Quando ormai disperavamo di trovare traccia del secondo partito italiano, votato dal 18,7% degli elettori, s’odono dal Nazareno i primi timidi vagiti e ...