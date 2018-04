Donna suicida | ' truffata da guaritore'

Poggibonsi - Donna si suicida dandosi fuoco : 'Truffata da un guaritore' : Una donna di 62 anni si è data fuoco stamani a Poggibonsi , Siena, morendo alcune ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. Secondo quanto emerso, la donna, una commerciante che gestisce una ...

California - Donna apre il fuoco nella sede di YouTube poi si suicida : 4 feriti - uno è grave : California, donna apre il fuoco nella sede di YouTube poi si suicida: 4 feriti, uno è grave Paura nel quartier generale a San Bruno. La polizia: “Evitate la zona” Continua a leggere

Spari nel quartier generale di YouTube in California. A fare fuoco è stata una Donna - poi suicida. Alcuni feriti : Sparatoria nella sede di YouTube, filiale di Google, a San Bruno in California, causata da una donna. Almeno quattro feriti, un uomo secondo fonti di polizia sarebbe in condizioni critiche. Una fonte di polizia ha confermato alla ABC7 che a sparare sarebbe stata "una donna bianca, adulta, con indosso un top nero e un fazzoletto in testa". Secondo media Usa, la donna sarebbe morta suicida.We were sitting in a meeting and then we heard people ...

“Mamma - ora mi uccido”. 13enne manda sms e si suicida. La Donna non lo legge in tempo : “Mamma, ora mi uccido”. 13enne manda sms e si suicida. La donna non lo legge in tempo Emily era costretta a passare le sue giornate nel bagno della scuola, per paura di trovarsi faccia-a-faccia coi bulli che la tormentavano e che alla fine l’hanno portata a togliersi la vita. Ora la madre ha scelto di […]

Napoli : Donna uccisa davanti a scuola - il marito si è suicidato : Terzigno - Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna uccisa lunedì 19 marzo davanti la scuola della figlia, è stato trovato morto stamane in via Plinio. L’uomo si è suicidato con la stessa arma da fuoco con la quale ieri aveva freddato la donna dalla quale si stava separando. donna uccisa a Terzigno | Ricercato il maritoNapoli - donna uccisa davanti alla scuola della figlia, ricercato il marito. Secondo quanto riferiscono i ...

