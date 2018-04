Domenica arriva Mirandolandia

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni ultima puntata di Domenica 29 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Si avvicina il momento di salutare i protagonisti di E’ Arrivata la Felicità: la seconda stagione della fiction Publispei si concluderà domenica prossima con la messa in onda degli ultimi due episodi, che porteranno finalmente quel lieto fine e quella Felicità che sembravano ormai perduti. La malattia di Angelica, che ha condizionato la resa dell’intero progetto, sarà sconfitta e tutti i conflitti ...

Anticipazioni del finale di È arrivata la felicità 2 - l’ultima puntata di Domenica 29 aprile verso un lieto fine? : Con il 23° e 24° episodio, il finale di È arrivata la felicità 2 concluderà domenica 29 aprile su Rai1 la sfortunata seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo, diretta da Francesco Vicario e prodotta Rai Fiction con Publispei. Dopo gli ascolti flop in prima serata, la serie con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria è stata spostata da Rai1 nel palinsesto domenicale, con una puntata a settimana (ciascuna composta da due ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni undicesima puntata di Domenica 22 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Prosegue la messa in onda di E’ Arrivata la Felicità 2 nella domenica pomeriggio di Rai 1. La fiction Publispei è stata sfrattata dal prime time per ascolti insufficienti, ma nel daytime del weekend non va meglio: l’appuntamento domenicale, fatta una sola eccezione per il giorno di Pasqua, non riesce a raggiungere il 10% di share, e il secondo episodio della scorsa settimana si è fermato all’8.6%. ...

È Arrivata La Felicità 2 verso il finale - anticipazioni della penultima puntata di Domenica 22 aprile : Con il ventunesimo ed il ventiduesimo episodio in onda domenica 22 aprile, È Arrivata La Felicità 2 sia avvia verso il finale di stagione che sarà, presumibilmente anche il finale di serie, visto che ipotizzare un rinnovo da parte di Rai1 è davvero impossibile. La seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo non ha riscosso il successo sperato, finendo per essere spostata dalla prima serata del martedì al pomeriggio della domenica di Rai1, ...

Meteo : weekend - sabato sole ma Domenica cambia tutto e arriva vento forte : La saccatura atlantica sull'Europa occidentale isolerà un vortice ciclonico di notevole forza proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora ...

In È Arrivata La Felicità 2 il ritorno alla normalità di Angelica - anticipazioni episodi di Domenica 8 e 15 aprile : Continua la programmazione domenicale di È Arrivata La Felicità 2, la sfortunata fiction di Ivan Cotroneo che dopo la messa in onda in prima serata su Rai1 è stata trasferita nel palinsesto del weekend, alle 16,30 dopo domenica In. La seconda stagione non ha ottenuto il consenso atteso da parte del pubblico, complice probabilmente una svolta drammatica impressa dalla storyline della malattia della protagonista Angelica, interpretata da ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni nona puntata di Domenica 8 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Tullio Solenghi Una delle new entry più interessati della seconda stagione di E’ Arrivata la Felicità è stata Tullio Solenghi, che presta il volto all’elegante Antongiulio, nuova fiamma di Giovanna (Lunetta Savino). L’uomo è arrivato nella vita della donna quando il suo matrimonio era un po’ in crisi, e sembrerebbe pronto a dargli il colpo di grazia, tra gag e situazioni esasperate che ...

È Arrivata La Felicità 2 a Pasqua dal doppio matrimonio al ricovero di Angelica - anticipazioni Domenica 1 e 8 aprile : Nuovo appuntamento con È Arrivata La Felicità 2 a Pasqua. Continua la programmazione domenicale della fiction di Ivan Cotroneo con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, che tre settimane fa è stata spostata dal martedì in prima serata alla domenica pomeriggio per i bassi ascolti dei primi episodi di questa seconda stagione. domenica 1 aprile 2018, alle ore 16,30 su Rai1 subito dopo domenica In, va in onda la nona puntata di È ...

Cristina Parodi resta a Domenica In ma arriva una seconda conduttrice? : Domenica In: Cristina Parodi sarà la conduttrice della prossima stagione? Domenica In continua a far discutere. Lo show festivo della prima rete ha lanciato quest’anno l’accoppiata delle sorelle Parodi. Cristina e Benedetta si sono trovate per la prima volta insieme alla conduzione di un programma, una nuova sfida professionale che ha visto la moglie di Giorgio Gori lasciare il day time pomeridiano di Rai1, che l’ha vista ...

A Castel Gandolfo arriva “AIUTAMI BOXER RESCUE” – Domenica 22 aprile 2018 : In arrivo specialissimo evento targato Aiutami BOXER Rescue. Tutto il team di Aiutami BOXER Rescue invita a partecipare ad una giornata unica e spettacolare al ristorante I QUADRI di Roberta Carducci in via dei Pescatori, 21 a Castel Gandolfo. Il pubblico conoscerà la calda accoglienza, sulla spiaggia del ristorante davanti al lago, di Roberta, Cri, […]

E' arrivata la Felicità 2 Fiction Rai : anticipazioni Domenica - 25 marzo 2018 : Il giorno del matrimonio è finalmente arrivato e la festa di addio al nubilato è un successo con…sorpresa!

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni ottava puntata di Domenica 1 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 La fiction Publispei E’ Arrivata la Felicità, dopo tante ipotesi di spostamenti in palinsesto, si è fermata nel pomeriggio domenicale di Rai 1: la prima puntata nella nuova collocazione, trasmessa domenica 18 marzo 2018 alle 16.30, ha siglato però uno share del 7.6% nel primo episodio e l’8.1% nel secondo, perdendo per strada circa 1.400.000 spettatori. A seguire le anticipazioni della nuova puntata, ...

