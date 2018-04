Diritti tv | Mediapro | daremo garanzie

Mediapro avvisa la Lega : "Sky blocca i Diritti tv - così nessuna fidejussione" : A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti tv - Roures : “Mediapro li venderà” : “Al 100% venderemo i Diritti ”. Così il socio di Mediapro, Jaume Roures , in un’intervista all’ANSA, dopo aver tranquillizzato i club di Serie A alla luce della sospensione del bando ottenuta da Sky: “Sky ha un ruolo importante, ma non c’è solo Sky. Le offerte arriveranno. Mediaset mi ha assicurato, anche dopo l’accordo con Sky, che parteciperà al bando. Nel 2018 ci sono mille modi con cui il calcio può ...

Diritti tv - Roures : “Mediapro li venderà” : “Al 100% venderemo i Diritti ”. Così il socio di Mediapro, Jaume Roures , in un’intervista all’ANSA, dopo aver tranquillizzato i club di Serie A alla luce della sospensione del bando ottenuta da Sky: “Sky ha un ruolo importante, ma non c’è solo Sky. Le offerte arriveranno. Mediaset mi ha assicurato, anche dopo l’accordo con Sky, che parteciperà al bando. Nel 2018 ci sono mille modi con cui il calcio può ...

Mediapro : 'Venderemo Diritti tv - non c'è solo Sky. Sospensione? Si sapeva' : Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo. I diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che avremmo ...

Mediapro : 'Venderemo i Diritti tv. Non c'è solo Sky' : ' Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo - dice -. I diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che ...

Diritti tv - Roures : 'Al 100% Mediapro li venderà ma non c'è solo Sky' : 'Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo - dice -. I Diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club , preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Serie B - ecco il bando per i Diritti tv : prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro : Anche la Serie B si prepara all'asta per i diritti tv: la Lega ha pubblicato ieri il bando per i diritti tv 2018/21 L'articolo Serie B, ecco il bando per i diritti tv: prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.