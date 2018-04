Diritti tv | Mediapro | “al momento opportuno daremo garanzie”

calcioweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018)ha “certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre”, e “fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre” deitv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. E’ quanto afferma una nota della società spagnola che “presenterebbe le garanzie in maniera immediata nel caso in cui la Lega decidesse di creare, insieme a, un canale proprio A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita deitv del campionato, il Gruppoha annunciato di aver “certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste attraverso ...