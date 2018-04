Diodato | «L’amore si nasconde»

vanityfair

(Di giovedì 26 aprile 2018) Questa intervista è tratta dal numero 17 in edicola il 25 aprile 2018 Nato ad Aosta «di passaggio», da papà campano e mamma tarantina,è cresciuto qua e là, sviluppando con gli addii la sua attitudine alla scrittura. «I miei si trasferivano di continuo per lavoro, ho passato l’infanzia a scrivere letterine per salutare gli amici. Forse sono cantautore anche per questo», racconta. Con la musica, è in giro ancora oggi: dopo Sanremo – dove con Roy Paci ha cantato Adesso – porta in Italia e in Europa il suo #AdessoClubTour. «Sono partito tanti anni fa con tutte le mie insicurezze, esibendomi anche davanti a quattro persone: da un lato era bello, riuscivo a comunicare direttamente con il pubblico. Dall’altro, volevo solo morire, nella testa mi ripetevo: ma dove vai, smettila». Quando ha capito di non doversene andare più? «Nel 2014, su Vanity Fair, Mina scrisse: “La canzone di ...