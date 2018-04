Dieta anticellulite | come perdere 3 chili in una settimana

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il caldo è arrivato e con esso il desiderio di mettersi in forma. Tra gli inestetismi più odiati e diffusi tra le donne troviamo la cellulite, uno stato infiammatorio dei tessuti sottocutanei dato da un insieme di fattori: accumuli adiposi, ereditarietà, sbalzi ormonali, sedentarietà, cattiva alimentazione, fumo, alcol sono solo alcuni. Assodato che la cellulite non può andar via con uno schiocco di dita, arginare questo inestetismo è possibile grazie all’alimentazione. Un esempio di, menùle: LUNEDI’: a colazione una tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 4 fette biscottate; 150 g di prugne;spuntino: un bicchiere di succo di mirtillo senza zucchero (150 ml); a pranzo: 80 g di penne condite con olio, 2 cucchiai di sugo di pomodoro fresco e un cucchiaio di formaggio grattugiato; insalata mista (verdure a foglia verde, pomodori, peperoni, ...