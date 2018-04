Dialogo col M5S | Pd nel caos E ora Martina rischia il posto Governativi ko? Via il

Ecco perché Di Maio rimane diffidente sul Dialogo col Pd : Cautela e diffidenza. Sono questi i sentimenti con cui Luigi Di Maio ha assistito all'apertura del Pd su un possibile accordo di governo. Quando il reggente dei Democratici Maurizio Martina , al ...

M5S pronto al governo col Pd : "Dialogo con Lega finisce qui" : Luigi Di Maio è pronto a governare con il Partito democratico. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti deciso di accogliere l'aut aut di Maurizio Martina e chiudere qualsiasi trattativa con Lega e centrodestra. "Sono passati circa 50 giorni, abbiamo provato in tutti i modi e in tutte le forme a trovare un contratto di governo con Salvini, ma Matteo Salvini e la Lega hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto del loro alleato ...

Consultazioni - iniziato colloquio Roberto Fico con delegazione Pd Dem divisi sul Dialogo con i 5 Stelle : È allora possibile nel Pd discutere di una prospettiva politica senza veleni, senza sospetti, senza accuse di coltivare ambizioni personali?», spiega Franceschini in una intervista a La Repubblica . ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Governo - Sala - Pd - : sì a Dialogo col M5s - ma si parta dai programmi : "Auspico assolutamente un dialogo tra Pd e M5s, partendo dal presupposto che bisogna intendersi e partire dai programmi". Lo ha detto il sindaco di Milano ed esponente del Partito democratico, Beppe ...

Casellati e il Dialogo col M5s : “Di Battista? Sue uscite da evitare. Emarginare Berlusconi è ferita alla democrazia” : La neopresidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a fronte di una richiesta di mandato esplorativo da parte del Quirinale ribadisce la sua disponibilità. “Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella – ha detto a L’intervista di Maria Latella su SkyTg24 – se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no”. “Come farà a dialogare con il M5s?”, chiede la giornalista alla presidente eletta ...

