Di oltre 600MB l’aggiornamento V20g di LG G5 SE | file OTA partiti

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il produttore coreano nell'ultimo periodo è parso essere molto attivo sul fronte aggiornamenti, dedicando più di recente anche a LG G5 SE, versione rivisitata di LG G5, ma che conserva la modularità che ha fin dal lancio caratterizzato il dispositivo asiatico (l'idea di base era di quelle davvero eccellenti, che avrebbero potuto illuminare il segmento, ma che ha avuto poco fortuna per via dell'eccessivo prezzo dei vari accessori, e della loro scarsa reperibilità). L'aggiornamento è contraddistinto dalla sigla, dal peso di 605.94 MB e con la patch di sicurezza di marzo 2018.Come avrete sicuramente notato, il pacchetto appare piuttosto corposo, sebbene all'interno del riepilogo dedicato si faccia solo una menzione generica all'usabilità ed alle funzionalità del dispositivo, che dovrebbero uscirne migliorate. I dati non andranno persi, ma non sarà possibile utilizzare il telefono ...