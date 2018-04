Di Maio tira dritto verso il Pd

Sabino Cassese - parla il 'premier' del governo dei giudici : così tira la volata a Di Maio : L'ultimo tentativo di Sergio Mattarella è l'incarico esplorativo a Roberto Fico . Se anche quest'ultimo fallirà, dal Quirinale potrebbe presto arrivare la nomina per Sabino Cassese , decano dei ...

Street art - il bacio Salvini-Di Maio. "E' satira - non politica" : Intervista al writer Tvboy. L'autore del murale a Roma rifiuta etichette: non lascio messaggi. "La censura mi fa sorridere: cancellano un'opera e il giorno dopo eccono un'altra"

Salvini e Di Maio si tirano indietro - Casellati in pole per l'incarico : ROMA Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non...

Alla vigilia delle consultazioni nuovo tira e molla Di Maio-Salvini : 'senza FI'. 'No - senza voi' : Non sembra sbloccarsi il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle. Da una parte si accordano per eleggere Molteni a capo della Commissione speciale della Camera. Dall'altra mostrano i muscoli -

Di Maio : no premier per tirare a campare : 21.41 "Ha senso andare al governo se sarà in grado di cambiare tutto in questo Paese, non ha senso essere premier per tirare a campare". Così Di Maio a un comizio a Termoli. "Un governo si formerà e sarà un governo del cambiamento. E' chiaro che il M5S non può essere escluso dall'esecutivo", ha aggiunto invitando Salvini a scegliere "se stare con Berlusconi o cambiare il Paese". "I cittadini ci hanno premiato con 11 mln di voti, vogliamo ...

Da Di Maio una mossa “anti Salvini” : Gentiloni - la carta per attirare i Dem | : Il leader grillino ai capicorrente Pd: «Stavolta facciamo sul serio». Spiragli dem, ma per trattare chiederanno un suo passo indietro

Governo - Giannuli tira le orecchie a Di Maio : “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao” : Lo storico Aldo Giannuli a Omnibus (La7) afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Di Maio che non vuole fare il passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi L'articolo Governo, Giannuli tira le orecchie a Di Maio: “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...