Di Maio sul conflitto d' interessi | «Da Mediaset minacce a Salvini» Ma poi chiude

Alleanze di governo - Marco Di Maio lancia una consultazione sul web : Dopo l'incontro al Quirinale tra Mattarella e Fico, M5s e Pd hanno avuto il via libera per avviare un...

CONSULTAZIONI PD-M5S - FICO "ESITO POSITIVO"/ Ultime notizie - Governo Di Maio-Martina? Salvini "non chiudo.." : CONSULTAZIONI Governo, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"

Di Maio spinge sul conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Luigi Di Maio e la frase sul conflitto d'interesse : cosa c'è dietro : Sarà che quella che va in onda stasera sarà l' ultima puntata di 'Quinta Colonna' , il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Forse è anche per questo che, uscito dal secondo giro di ...

Consultazioni - governo M5s-Pd? Di Maio e Martina - passi avanti/ Diretta live : Fico verso i "supplementari" : Nuove Consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio

Di Maio : M5S disponibile a tavolo con Pd sul contratto per governo : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a contrattare il contratto, vogliamo mettere al centro i temi e riuscire nel più ...

Consultazioni - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di Maio : “O intesa o nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

Adesso Di Maio vuol mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

CONSULTAZIONI FICO - DI Maio "GOVERNO M5S-PD - OLTRE DIFFERENZE"/ Diretta live - Martina "non superato da Renzi" : Nuove CONSULTAZIONI con Roberto FICO: dialogo di governo M5S-PD, Diretta live con Di MAIO e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio

Consultazioni - il Pd da Fico : "Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio" | Di Maio : "O intesa o nuove elezioni" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Governo Pd-M5s - consultazioni Fico/ Diretta live - Renzi vs Martina in Direzione : "Di Maio? Distanze siderali" : Nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di Governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...