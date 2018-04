Di Maio | Sì al contratto col Pd Silvio | basta minacce alla Lega E i Dem in

Di Maio : disponibili a sederci a tavolo per buon contratto al rialzo : 'Abbiamo il 32% ma non siamo autonomi'. Su Berlusconi: è ora di mettere fine al conflitto di interessi, nessun politico deve possedere organi d'informazione -

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

M5S-Pd - Di Maio : “Senza contratto si rivota”. Martina : passi avanti - decideremo in direzione : «Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale del Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva». Il segretario reggente del Pd,Maurizio Martina, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico, chiede tempo. Il Pd, spiega Martina, riconosce il «passo» di M5S d...

Il contratto di Di Maio? Bene ma da emendare. Parla Giulio Napolitano : 'Qui emergono i limiti dell'iniziativa politica assunta dall'onorevole Di Maio. In primo luogo, è arbitrario imputare alla sola Lega posizioni programmatiche che in realtà appartengono all'intero ...

M5S - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

