Di Maio | «Le tv di Berlusconi lanciano minacce velate a Salvini Bisogna mettere mano al

Governo - Di Maio : “Basta minacce da Berlusconi. Non faremo interesse di partito come la Lega” : “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del ...

M5S-PD : Di Maio rilancia il conflitto interessi contro Berlusconi : I 5 Stelle, con il loro capo Luigi Di Maio, riprendono una storica battaglia della sinistra. Sembra di essere tornati indietro di vent'anni, quando Berlusconi accusava i 'comunisti' di voler colpire l'...

Di Maio soffoca il dissenso dei 5 stelle e propone al PD di "cancellare" Berlusconi : "È arrivato il momento di mettere mano al continuo conflitto di interessi nell'informazione in Italia, è il momento di dire che un politico non può possedere mezzi informazione in Italia". ...

Adesso Di Maio vuol mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

Berlusconi attacca Di Maio e il M5s : "Sono un pericolo. La gente si sente come gli ebrei con Hitler" : Nuovo attacco di Silvio Berlusconi al M5s. "Davanti ai cinquestelle la gente si sente come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'', ha detto durante una iniziativa elettorale in Friuli ...

L'offerta di Di Maio ai dem : un governo anti-Berlusconi : Il reggente Pd Maurizio Martina apre ai pentastellati, il M5s prova ad andargli dietro allontanandosi dalla Lega di Salvini e rispolverando l'antiberlusconismo come collante della coalizione. Ma sullo sfondo già si intravede l'ostacolo contro il quale si potrebbe schiantare il mandato esplorativo di Roberto Fico: il no dell'ex segretario democratico Matteo Renzi.Il presidente della Camera ha scelto il suo ufficio di Montecitorio per il primo ...

Le 10 leggi di Berlusconi : il monito di Travaglio a Salvini e Di Maio Video : Oggi, 23 aprile 2018, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale il presidente della Camera, Roberto Fico, per tentare di sciogliere il nodo della formazione del nuovo governo. Intanto, complici le elezioni regionali in Molise vinte dal centrodestra, le forze politiche proseguono nella loro estenuante sfida tattica di dichiarazioni e smentite. Nella discussione si inserisce anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco ...

Il veto di Di Maio su Berlusconi : catenaccio in politica significa paralisi : La caparbietà dell'ex Cavaliere. L'arroganza del leader 5 Stelle. I tatticismi di Renzi e Salvini. Tutto è bloccato da "no" incrociati e dalle mancate riforme istituzionali

Salvini a Berlusconi e Di Maio - no litigi : ANSA, - TRIESTE, 23 APR - "Non c'è tempo da perdere, la smettano di litigare. Occorre sedersi al tavolo e cominciare a lavorare. Lo dico a Berlusconi e Di Maio". E' l'esortazione del leader della Lega ...

Salvini : Di Maio e Berlusconi smettano litigare - vediamoci subito : Gemona , UD, , 23 apr. , askanews, Matteo Salvini, leader della Lega, arriva a Gemona, la capitale del terremoto del 1976, ed invita Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio a deporre le armi e accettare il ...

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

Rotondi : “Salvini e Di Maio sono giovani e belli ma Berlusconi è una rockstar” : Gianfranco Rotondi commenta il risultato in Molise: "Berlusconi nel giro di un mese ha raddoppiato i voti". E fa il nome di Luigi Giampaolino, presidente emerito della Corte dei Conti, come possibile figura che potrebbe andare bene al M5S e al centrodestra, a guida di un governo tecnico-politico di transizione, fino alle elezioni anticipate.Continua a leggere

