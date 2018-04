Di Maio | ho chiuso con la Lega

Di Maio a parlamentari : chiuso forno con Lega - abbiamo dignità : Roma, 26 apr. , askanews, 'Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità'. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Le sue ...

Salvini : Italia ostaggio di Pd-Cinque Stelle. Di Maio : chiuso con la Lega : "Gli Italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e delle ambizioni di potere dei 5 stelle, alla faccia del voto che ha premiato Lega e centrodestra", ha detto Matteo Salvini. "Non chiudo la porta in ...

Fico al Colle : "Mandato esplorativo chiuso in modo positivo" | Pd : "M5s? Decidiamo il 3 maggio" | Di Maio : "Intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Di Maio : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Parte il dialogo Di Maio-Martina M5S : con la Lega discorso chiuso : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem verso il dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici del presidente della Camera Roberto Fico per verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S. Segnali positivi dal reggente dem Martina: a decidere se aprire o meno ad un confronto con i 5 Stelle sarà la direzione nazionale...

Governo - Di Maio : 'Con la Lega discorso chiuso. Bene l'apertura del Pd' - : Una forza politica del genere deve provare per forza, fino alla fine, a dare un Governo del cambiamento . E cioè fare quelle cose che abbiamo portato avanti per anni, altrimenti non sarebbe un ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem pronti al dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia a faccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...