Di Maio e il sondaggio per evitare il flop M5s

GOVERNO PD-M5S : SONDAGGIO RENZI - “TU LO FARESTI?”/ Martina ‘loda’ Di Maio : “si decide insieme” - dem spaccati : Accordo M5S PD, GOVERNO: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: elettori 5Stelle in rivolta contro l'intesa, "traditori vi veniamo a prendere". RENZI resta scettico(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini grossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio ha sprecato un patrimonio : in 20 giorni crollo di popolarità : Subito dopo il voto del 4 marzo, i consensi per Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono cresciuti in tutti i sondaggi, grazie soprattutto, scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, all'effetto bandwagon, l'italianissimo "salire sul carro del vincitore". A distanza di oltre un mese dal giorno delle elezioni però i riflettori si sono concentrati soprattutto sul leader leghista e quella grillino, premiando nell'ultima settimana la fermezza di ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Sondaggio Swg : Salvini a 40% - Di Maio 35% : ANSA, - ROMA, 6 APR - "Promosso a pieni voti è Matteo Salvini. Il leader della Lega prende il 40% dei voti. Segue Luigi Di Maio che raccoglie il 35% di voti positivi. Terza in classifica Giorgia ...

Ghisleri - il sondaggio bomba : Salvini sorpassa Di Maio per la prima volta Video : Proprio nel giorno durante il quale iniziano le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella [Video] per verificare a quale tra le forze politiche presenti in Parlamento affidare l'incarico di formare un governo, un sondaggio reso noto da Alessandra Ghisleri ha l'effetto di una bomba. Intervenuta come di consueto alla trasmissione de La7 'L'aria che tira', l'amministratrice delegata di Euromedia Research ha reso noto il ...

Ghisleri - il sondaggio bomba : Salvini sorpassa Di Maio per la prima volta : Proprio nel giorno durante il quale iniziano le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare a quale tra le forze politiche presenti in Parlamento affidare l'incarico di formare un governo, un sondaggio reso noto da Alessandra Ghisleri ha l'effetto di una bomba. Intervenuta come di consueto alla trasmissione de La7 'L'aria che tira', l'amministratrice delegata di Euromedia Research ha reso noto il risultato di ...