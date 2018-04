Di Maio | disponibili a sederci a tavolo per buon contratto al rialzo

'Chiuso ogni discorso con la Lega' Di Maio vede Fico e tenta il Pd Martina : "Disponibili al dialogo" : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...