Di Maio | Chiedo sforzo al Pd Martina | Passi avanti

Di Maio : "Chiedo sforzo al Pd" : Si cerca una soluzione per uscire dall'impasse sul governo. Luigi Di Maio a margine dalle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, ribadisce che se non c'è un'intesa si torna al ...

Renzi punta a far fallire Fico - il Pd si spacca e si arrabbia anche con Mattarella. Ma tutti chiedono : "Di Maio non sia premier" : Far fallire l'incarico a Roberto Fico per conquistare almeno un risultato: eliminare dal tavolo della crisi istituzionale post-elezioni l'idea che Luigi Di Maio possa essere premier del futuro governo. Tra spaccature interne, discussioni tra Renziani e non-Renziani, tensioni e un po' di malumori anche nei confronti di Sergio Mattarella, al termine di una giornata densissima, nel Pd si delinea una linea comune per il confronto di domani con ...

Governo : Di Maio - ecco contratto M5S; chiedo lealtà e onore : Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto questo primo schema di accordo, che andrà approfondito insieme alla forza politica che accetterà di sedersi al tavolo con noi". Il ...

Governo - Salvini : «Stop a vertici centrodestra - chiedo incontro a Di Maio» : «Il dialogo è possibile con i 5 Stelle se la smettono di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi». A pochi giorni dal secondo giro di consultazioni annunciato dal Quirinale per sbloccare l'impasse

Salvini 'Chiedo incontro a Di Maio. Premier terzo Ma chi lo vota ' : ROMA - Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018'. Lo ribadisce Matteo Salvini a Udine per la campagna elettorale delle ...

Salvini : «Chiedo incontro a Di Maio. Senza intesa si torna a votare» Fico : i partiti dialoghino per formare il governo : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...

Salvini : “Chiedo un incontro con Di Maio. Se dirà di no sulle cose da fare - si vota” : “A Di Maio chiederò un incontro volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto“. E’ di Matteo Salvini la prima mossa della settimana sullo scacchiere politico. “Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono ...