Di Maio | basta conflitto interessi

Di Maio : "Sì al contratto col Pd Silvio - basta minacce alla Lega"E i Dem in direzione il 3 maggio : "Potevamo fare anche noi come la Lega gli interessi di parte, e continuare a dire che le cose andavano male ma io non vedo l'ora di mettermi al lavoro". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine del secondo giro di consultazioni con il presidente Fico. "Se si torna al voto io sono convinto che il Movimento 5 stelle ne uscira' rafforzato" Segui su affaritaliani.it

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, 'dialogo con Di Maio, basta veti'. tutte le posizioni dei dem, Cdx nell'angolo.

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

Spagna - “basta con il turismo spazzatura”. E Palma di Maiorca vieta l’affitto delle case private : Quest’estate trovare un posto letto a Palma di Maiorca sarà più difficile. A partire da luglio chi è in possesso di un appartamento nella città, capoluogo dell’isola spagnola di Maiorca, non potrà più affittarlo ai turisti. Il comune è il primo in Spagna ad adottare un divieto di questo tipo, che risparmia solo case indipendenti e chalet, a meno che si trovino in aree protette, vicino all’aeroporto o in zone industriali. La ...

Mandato a Fico per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Licia Ronzulli chiude i giochi : 'Basta schiaffi in faccia da Luigi Di Maio' : A mettere la definitiva parola fine, ammesso che ce ne fosse bisogno, a questo secondo giro di consultazioni condotte da Elisabetta Casellati , attesa al Colle alle 12 per riferire a Sergio Mattarella ...

Consultazioni Casellati : Di Maio a Salvini : 'Decidi entro la settimana'. Il leader della Lega : 'basta veti' : Nessun passo avanti negli incontri di oggi a Palazzo Giustiziani. Domani nuovo giro di Consultazioni. Berlusconi: 'mai posto veti nei confronti di nessuno, abbiamo le nostre idee su come risolvere la ...

CONSULTAZIONI CASELLATI - SCONTRO DI Maio-SALVINI/ Lega “governo M5s-Centrodestra - basta veti”. Nodo-Berlusconi : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:22:00 GMT)

MARTINA - DIALOGO M5S E PROPOSTE ‘A TEMPO’/ Segretario Pd - “Di Maio e Centrodestra - basta ambiguità” : Governo, i tre punti di Maurizio MARTINA e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e famiglia. Le reazioni: PROPOSTE a tempo per M5s e Centrodestra, "basta ambiguità". Marcucci, "forno chiuso"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s per la sua presa di posizione sulla Siria : 'Roba da democristiano - ora basta' : L'attacco congiunto di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Siria complica maledettamente i piani di Luigi Di Maio . Già, perché il leader grillino dopo l'offensiva è stato costretto a smentire se ...

Salvini avvisa Berlusconi e Di Maio : 'basta insulti - esecutivo subito o al voto' : Nel centrodestra è scontro non solo sulla crisi siriana. In questo clima il Pd apre al governo di tutti, disponibile a realizzare un incontro con chi sarà eventualmente incaricato dal presidente ...