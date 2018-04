Di Maio ai suoi | “Verso esito positivo Non rinneghiamo nostre battaglie | loro

Di Maio ai suoi : “Verso esito positivo. Non rinneghiamo battaglie - loro prendano atto problemi : da precari a Legge Fornero” : “Credo che nella prossima settimana possa esserci un esito positivo nella direzione che stiamo seguendo”. Ottimista, ma anche preoccupato di riuscire a far capire ai suoi tutte le mosse che sta portando avanti. Perché, ne è consapevole, in questo momento la compattezza può fare la differenza. Luigi Di Maio, al termine del mandato esplorativo di Roberto Fico, ha convocato un’assemblea congiunta con tutti i parlamentari 5 stelle ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

Il M5s ha truffato i suoi elettoriIl programma cambiato da Di Maio Nato - euro e... Le modifiche segrete : Ahi. Di Maio ha fatto sparire il programma votato dagli iscritti e l’ha sostituito in segreto con uno diverso e non votato da nessuno. Venti pdf scovati dal Foglio riscrivono la storia del M5s (e mettono nei guai il capo grillino) Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Salvini? Non aspetto suoi comodi. Tra qualche giorno chiudo il forno della Lega” : “Salvini? Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi forni (Lega e Pd, ndr) si chiude, perché non stiamo ad aspettare i comodi di chi deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani”. E’ il messaggio rivolto dal leader del M5S, Luigi Di Maio, al capo della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Di Maio, che si riferisce alle dichiarazioni del leader del Carroccio sulle elezioni regionali ...

Governo : Di Maio ai suoi - se ci lasciano fuori si fanno male : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il timore più grande è quello di restare fuori dai giochi. In altre parole, che il centrodestra tiri fuori dal cilindro un nome in grado di convincere i dem a mettere in piedi un governissimo. “Ma in tal caso, si fanno male da soli”. Ieri Luigi Di Maio, dopo le consultazioni, ha riunito i direttivi M5S di Camera e Senato. Insieme si è ragionato della situazione, mettendo sul tavolo tutti gli scenari ...

Matteo Renzi - la confidenza ai suoi : 'La tattica funziona. Vediamo se Salvini e Di Maio sono leader' : 'La strategia dell'arrocco funziona'. Luigi Di Maio ci prova pubblicamente con il Pd , via Repubblica , e Matteo Renzi sotto sotto aveva previsto tutto. Un retroscena della Stampa rivela come l'ex ...

Consultazioni - Renzi riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta l’ipotesi primarie subito : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi. Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...

Consultazioni - Sallusti : “M5s e Lega senza Berlusconi? Di Maio è in un cul-de-sac. Deve far digerire alleanze ai suoi” : Secondo Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) “I grillini stanno prendendo coscienza che non si può governare con il 32 per cento e che quindi si dovranno alleare. A differenza della classe dirigente il popolo grillino ancora vede un’alleanza democratica come un inciucio”. Sta tutta qui la difficoltà di Di Maio secondo Sallusti, che più avanti spiega: “Che Salvini spacchi la coalizione per ...

"La Lega ci ha traditi". L'ira di Di Maio e i suoi : "Non possiamo legittimare Berlusconi - ha perso le elezioni" : Il Movimento 5 Stelle si ritrova spiazzato. L'aria che tira è pessima: "La Lega ci ha traditi". È con il Carroccio infatti che, fino a mercoledì mattina, Luigi Di Maio riteneva di aver chiuso un accordo per spartirsi le presidenze di Camera e Senato. Ma la proposta unitaria del centrodestra e l'insistenza con cui Forza Italia, con l'appoggio del Carroccio, sostiene il nome di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama ha ...

Berlusconi apre al M5S - Di Maio accetterà i suoi voti per governare? : Silvio Berlusconi (Foto: Facebook di Silvio Berlusconi) Piuttosto che precipitare nell’insignificanza, e perdere influenza sulle scelte che toccano il mondo editoriale e finanziario che da sempre rappresentano la sua principale preoccupazione, Silvio Berlusconi potrebbe dare il via libera a un governo Frankenstein Lega-5 Stelle. Non che servano i suoi voti per un’eventuale fiducia parlamentare ma dall’accordo sulla presidenza del Senato a Forza ...

I due eserciti si preparano a prima sfida per le Camere : Di Maio oggi con i suoi - Salvini mercoledì : Iniziate le grandi manovre in vista dell'insediamento venerdì del nuovo Parlamento. Il leader M5s incoraggia i suoi senatori, passati da 35 a 112, oggi impegnati nelle procedure di registrazione -

Nyt su Di Maio 'Fino a 5 anni fa a casa con i suoi - ora possibile premier' : 'Cinque anni fa viveva in famiglia, ora potrebbe essere il nuovo premier italiano'. Il New York Times dedica un lungo reportage di Jason Horowitz a Luigi Di Maio. Un servizio dalla sua città natale, ...

'Luigi Di Maio gay e fidanzato con uno dei suoi' : Sgarbi choc - ma lo disse anche Grillo : Luigi Di Maio gay e con un fidanzato di cui si conosce anche l'identità. A lanciare la provocazione Vittorio Sgarbi , che sembra non aver ancora digerito il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle ...