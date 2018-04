Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5s per il governo

agi

(Di giovedì 26 aprile 2018) "È una situazione molto particolare". Maurizio Martina confessa che il tentativo di accordo con il M5s è quantomeno inedita ed inattesa e che non sarà una passeggiata. "Combatto. Ci provo fino in fondo". E dalle sue parole si capisce quanto scetticismo aleggi intorno all'impresa, non solo nel Pd. Anche nei Cinquestelle non è un coro trionfale. Le due comunità, dem e grillina, si stanno dividendo tra favorevoli e contrari all'intesa. Dopo le polemiche sui social, ieri ci ha pensato Matteo Renzi, ex segretario Pd con una solida base parlamentare, a condurre un suo personale sondaggio tra i cittadini di Firenze incontrati durante le celebrazioni del 25 aprile. Da oggi saranno i vertici dei due partiti a svolgere una sorta di referendum sul possibile dialogo: in serata si riuniranno i gruppi di deputati e senatori M5s per ...