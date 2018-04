Detenuto marocchino tradito da un gesto | così la polizia ha fermato la fuga

ilgiornale

: 'Evade un detenuto marocchino: caccia all'uomo a Sanremo. Un detenuto marocchino di 25 anni, accusato di tentato om… - AntiBaizuo : 'Evade un detenuto marocchino: caccia all'uomo a Sanremo. Un detenuto marocchino di 25 anni, accusato di tentato om… - infoitinterno : Evade un detenuto marocchino. Caccia all'uomo a Sanremo - fabioferrero71 : ME LO DICE QUALCUNO COSA NE FACCIAMO DI UNA PERSONA COSÌ NEL NOSTRO PAESE?E NON PENSATE CHE A CASA SUA SIANO CONTEN… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Sanremo - Alla vista dei poliziotti, non ce l"ha fatta: è stato più forte di lui. Con unautomatico ha nascosto le braccia (con le manette ai polsi) sotto la felpa, richiamando subito l'attenzione degli agenti, impegnati in un posto di controllo, i quali lo hanno inseguito e catturato, nel giro di pochi minuti.È finita, dunque, in serata la rocambolescadi Abdelhamid Salmane, il pericolosodi 25 anni evaso stamani dall'ospedale Borea, di Sanremo, dove gli agenti dellapenitenziaria lo avevano accompagnato per una radiografia. Il giovane, infatti, in carcere per tentato omicidio, si sospettava che avesse la tubercolosi. Giunto al pronto soccorso, armato di tanto sangue freddo, ha colpito un agente ed è scappato. Malgrado avesse le manette ai polsi è comunque riuscito ad allontanarsi.Per tutta la giornata lo hanno cercato decine di agenti e militari. ...