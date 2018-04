Destiny 2 : La Mente Bellica - prova : La settimana scorsa, negli studi di Bungie si è tenuto il Community Summit: un evento privato organizzato dallo stesso sviluppatore, che ha invitato circa una cinquantina di personalità che si sono distinte nella community internazionale di Destiny 2. L'evento aveva lo scopo non soltanto di mostrare anticipataMente alcuni dei cambiamenti che avverranno nel gioco, ma anche quello di raccogliere i feedback della community, in modo da trovare la ...

Valanga di dettagli su Destiny 2 La Mente Bellica : partite private - nuovo endgame - video e immagini : FinalMente Bungie ha rivelato molto di più su La Mente Bellica, il secondo DLC di Destiny 2 in uscita il prossimo 8 maggio. Le novità nel Crogiolo sono tante. Inizierà ufficialMente la Stagione 3 e prima di tutto sarà inserito un doppio sistema di ranking che sarà accessibile a tutti i videogiocatori. Gli utenti che giocheranno alle partite veloci potranno ottenere punti per vedere aumentare il proprio Valor Rank. Per le partite classificate ci ...

Destiny 2 : col DLC La Mente Bellica verrà rivoluzionato il sistema di leveling : Bungie ha recenteMente annunciato la nuova espansione di Destiny 2, La Mente Bellica, in arrivo il prossimo 8 maggio su tutte le piattaforme. Gli sviluppatori hanno sfruttato il settimanale post rivolto alla community per rivelare ai giocatori le importanti modifiche che verranno apportate al leveling di Destiny 2, che in questo DLC subirà una piccola rivoluzione per andare in contro alle richieste dei fan.Come riporta Gaming Bolt, Bungie ha ...

Nuova co-op orda per Destiny 2 ne La Mente Bellica? Trapelano dettagli inediti : Il 24 aprile sarà il giorno in cui Bungie rivelerà i nuovi contenuti per la prossima espansione di Destiny 2, La Mente Bellica. Sul forum ufficiale sono spuntate alcune immagini che ritrarrebbero le informazioni sul prossimo DLC, su cui ovviaMente non possiamo mettere le mani sul fuoco. Prendete tutto con le dovute pinze fino alla data fatidica dove tutto sarà ufficiale, Una presunta descrizione di GameStop ha dato ai giocatori di Destiny 2 ...

