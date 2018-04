Design Week | perché Milano non può mai essere un' isola

Milano Design Week 2018 - Gallery : le auto al Fuorisalone del Mobile di Milano : Dal Salone del Mobile e relativo Fuorisalone 2018, una selezione di immagini per le auto e quanto legato al mondo dei motori presente a Milano.

Yoox - Toiletpaper e Wallpaper : le foto del party per la Design Week : Yoox, Toiletpaper e Wallpaper, insieme per festeggiare alla grande l’edizione 2018 della Design Week milanese. Il Garage Traversi, protagonista del Fuorisalone di quest’anno grazie all’installazione artistica firmata dallo Studio Job, ha ospitato il party organizzato dal celebre portale di e-commerce in collaborazione con le due riviste. Titolo: “Caution. Disco in progress”, con tanto di ambientazione ispirata a un vero e ...

Milano Design Week 2018 - Paola Conti presenta il suo rinnovato design : ... grazie a un dialogo intenso con il mondo della ricerca tecnologica, in uno scambio di esperienze non solo estetiche, ma anche di rispetto dell'ambiente e della natura. Il rapporto strettissimo e ...

I 10 migliori gadget tecnologici della Design Week di Milano : Dal 17 al 22 di Aprile e in alcuni casi ben oltre, la Design Week affolla Milano con la creatività del ricco Salone del Mobile e gli eventi del Fuorisalone. In Fiera, a Rho, è in corso lo spin-off tecnologico di Eurocucina: FTK (Technology for the Kitchen). Mentre in città, i prodotti tecnologici e i gadget hi-tech che debuttano per la prima volta, sono sparpagliati nei distretti e occorre armarsi di pazienza per vederli coi propri occhi. Tra ...

Continua la #SkyQExperience per la Milano Design Week con Bastianich - Comello e i Teatribù : Continua la #SkyQExperience proposta da Sky Italia per la Milano Design Week. Questa sera alle ...

Le 20 cose più curiose da fotografare alla Design Week di Milano : La settimana del Design di Milano è un meraviglioso momento per scoprire il meglio che il mondo dell’arredo, quello dello stile e quello della tecnologia per la casa possano proporre a livello internazionale. Anche chi non è propriamente esperto del settore, però, può trovare qualche buon motivo per fare una capatina al Salone del Mobile nel fine settimana, o per lanciarsi all’inseguimento delle migliaia di installazioni artistiche ...

Torino alla Shenzhen Design Week : ?Edizione tricolore con una forte presenza torinese per la Shenzhen Design Week che si inaugura oggi nella città cinese, ormai

PREMIATI I VINCITORI ITALIANI DEI LAND ROVER BORN AWARDS 2018 UNA CERIMONIA ESCLUSIVA NELLA CORNICE SPECIALE DELLA MILAN Design WEEK : - Piaggio La storia di Vespa è il racconto di una continua evoluzione tecnica e stilistica che, sin dai primi modelli ha visto la due ruote più famosa e amata al mondo evolversi per anticipare i ...

Milano Design Week 2018 - Fifth Ring - il quinto anello all'Audi City Lab : L'Audi torna a Milano in grande stile per la Design Week, kermesse per la quale la Casa è passata da quattro a cinque anelli. In occasione della settimana meneghina il marchio tedesco ha realizzato una particolare installazione, il Fifth Ring, ovvero un quinto, gigantesco, anello sospeso all'interno dell'Audi City Lab nella corte di Corso Venezia 11. L'imponente cerchio luminoso sviluppato da Mad Architects e Artemide ha un diametro di ...

Alla Design Week - K-Way interpretato da Simone Guidarelli : Quale punto d’incontro potrebbe avere una carta da parati con K-Way? Nessuno, se non fosse per Simone Guidarelli, che da anni lavora per i più importanti giornali di moda (Glamour, Harper’s Bazar, Vanity Fair) e con i grandi nomi della fotografia (David Bailey, Giovanni Gastel, Douglas Kirkland). Queste relazioni creative lo hanno condotto Alla creazione di un suo mondo lifestyle. Un Cabinet des Curiosités che raccoglie tutta la ricerca ...

Diletta Leotta ti porta sul Tram Sky Q - allestito a Milano per la Design Week : ... , presenterà il suo speciale Dolce Q, realizzato in onore di Sky Q con un'allieva d'eccezione, Federica Masolin, giornalista di Sky Sport. A questo link una selezione di foto del Tram Sky Q e di ...

Milano Design Week 2018 - Riflettori puntati sullAlpine A110 : In occasione della Milano Design Week 2018, l'Alpine ha scelto la suggestiva location del Magna Pars, nel quartiere Tortona, ovvero la zona di maggior fermento durate lintero periodo del Fuorisalone, per esporre la nuova A110. Lobiettivo è far conoscere la filosofia stilistica che anima il proprio marchio ai numerosi visitatori della manifestazione meneghina, anche ai non appassionati delle quattro ruote. Partenza positiva. Particolarmente ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...

Milano Design Week 2018 - anche Diletta Leotta a Casa Sky Q : Diletta Leotta, volto della Serie B di Sky Sport, ha visitato la speciale installazione allestita al BASE Milano per celebrare la settimana della Design Week . Sky Italia è presente all'edizione 2018 ...